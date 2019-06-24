МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Крупнейший по объему выручки российский ритейлер X5 Retail Group и онлайн-магазин одежды и аксессуаров Lamoda договорились запустить 500 пунктов выдачи заказов в магазинах "Пятерочка" до конца 2020 года, сообщила пресс-служба X5.

"В рамках пилотного проекта стороны договорились до конца года открыть 50 пунктов выдачи заказов Lamoda в универсамах "Пятёрочка". Если тест будет признан успешным, Lamoda планирует запустить до 500 пунктов выдачи заказов в магазинах торговой сети до конца 2020 года", — сказано в сообщении.

В пунктах выдачи заказов будет обеспечена возможность примерки перед покупкой; наличная, безналичная и оплата в рассрочку; возврат товаров. Помимо этого, заказы будут выдаваться клиентам через партнерские аптечные пункты выдачи заказов, а также кассы "Пятерочки".

На сегодняшний день у Х5 заключены соглашения о намерениях по открытию 2 тысяч пунктов выдачи заказов Ozon и 1,4 тысячи аптечных пунктов выдачи заказов с несколькими аптечными операторами. Другие партнёры дочерней структуры ритейлера Х5 Омни, онлайн-магазины и маркетплейсы, тоже смогут воспользоваться пунктами Lamoda и выдавать через них покупки своим клиентам.

"В рамках программы мы предоставляем партнёрам помещение в аренду на длительный срок на льготных условиях, а они в свою очередь обеспечивают выдачу интернет-заказов от других участников технологической платформы почтовых сервисов Х5 Омни", — прокомментировал новацию директор по работе с глобальными партнерами Тимоти Пост.

Lamoda – это технологическая ритейл-платформа, а также магазин одежды и аксессуаров. Компания была основана в 2011 году, сейчас она имеет собственную логистическую структуру LM Express с доставкой в 150 городов России. Ежемесячно онлайн-сервисы Lamoda посещает более 11 миллионов покупателей. В компании работает около 5 тысяч человек.