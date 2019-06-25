МОСКВА, 25 июн — Dow Jones. Как сообщили осведомленные источники, AbbVie Inc. приближается к сделке по покупке Allergan PLC более чем за 60 млрд долларов. Два фармацевтических гиганта полагают, что объединение даст им новые источники роста на фоне трудностей с их поиском по отдельности.

По словам источников, AbbVie планирует заплатить за каждую бумагу Allergan 188 долларов денежными средствами и акциями. Компании должны объявить о сделке позднее сегодня. Сделка будет профинансирована преимущественно денежными средствами. Стоимость сделки включает 45%-ную премию к уровню закрытия акций Allergan в понедельник – 129,57 доллара. Премия могла быть еще значительнее, однако бумаги Allergan резко выросли в последние дни на фоне ожиданий насчет разделения компании.

Покупка Allergan предоставит AbbVie доминирующие позиции на рынке ботокса стоимостью более 8 млрд долларов, а также в сегменте других косметических средств и офтальмологических препаратов. AbbVie готовится к истечению патентной защиты на самый продаваемый в мире препарат – Humira.

Портфели активов двух компаний пересекаются в сегментах средств для улучшения мозговой активности, женского здоровья, препаратов против заболеваний желудка и других болезней. При этом AbbVie выйдет в новый для себя сектор сглаживания кожи, наращивания ресниц и устранения двойного подбородка.

Годовая выручка Allergan составляет почти 16 млрд долларов – это даст AbbVie еще один источник денежных средства в ее попытках разработать новое поколение продуктов.

Акции Allergan на этих новостях подскочили на премаркете в США на 35% и приблизились к 8-месячному максимуму. Бумаги AbbVie упали на 6%.

— Авторы Cara Lombardo, cara.lombardo@wsj.com, Jonathan D. Rockoff, Jonathan.Rockoff@wsj.com, Dana Cimilluca, dana.cimilluca@wsj.com;перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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