МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Акционеры "Аэрофлота" утвердили дивиденды за 2018 год в размере 2,6877 рубля на акцию на общую сумму 2,857 миллиарда рублей, что составляет около 50% чистой прибыли по МСФО, передает корреспондент РИА Новости по итогам голосования на годовом собрании акционеров.

За 2017 год авиакомпания выплатила дивиденды из расчета 12,8 рубля на бумагу — 14,22 миллиарда рублей. Это составляло 50% чистой прибыли по РСБУ и около 60% по МСФО. Чистая прибыль группы "Аэрофлот" по МСФО за 2018 год снизилась в четыре раза — до 5,713 миллиарда рублей, по РСБУ — в 10 раз, до 2,796 миллиарда рублей. Таким образом, "Аэрофлот" планирует направить на дивиденды за 2018 год около 50% чистой прибыли по МСФО или всю чистую прибыль по РСБУ.

Основным владельцем "Аэрофлота" является государство с долей 51,2%. Госкорпорации "Ростех" принадлежит 3,5% акций авиакомпании, институциональным инвесторам — 34,8%, физическим лицам — 5,6%, менеджменту компании — 0,1%.