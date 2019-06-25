МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Топ-менеджеры "Аэрофлота" лишаются годовых премий из-за аварии самолёта SSJ 100, сообщил в ходе годового собрания акционеров компании гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев.

"В наших KPI менеджмента предусмотрено, что в случае катастрофы, которая, к сожалению, случилась, топ-менеджмент лишается каких-либо вознаграждений по итогам работы за год. Поэтому после случившегося, то есть второй квартал и далее, мы, топ-менеджмент, никаких премий, ничего получать не будем, это в соответствии с теми документами которые для нас установлены", — сказал Савельев.

Самолет SSJ100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в тот день в Подмосковье наблюдалась гроза. По данным СК РФ, в результате катастрофы погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. В качестве основных версий ЧП — недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и метеоусловия.