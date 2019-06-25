МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) не получала отказ от ФАС на ходатайство по покупке Brunswick Rail, готовит допматериалы по запросу службы, сообщили РИА Новости в пресс-службе лизинговой компании.

Ранее во вторник Федеральная антимонопольная служба России сообщила, что отказала ГТЛК в удовлетворении ходатайства о покупке Brunswick Rail.

"ПАО "ГТЛК" подало ходатайство (на покупку Brunswick Rail — ред.) в ФАС России 17 мая 2019 года. В данный момент ПАО "ГТЛК" готовит дополнительные материалы по запросу ФАС России. Срок предоставления материалов – 28 июня 2019 года. Официального письма об отказе в ходатайстве ПАО "ГТЛК" не получало", — сообщили в пресс-службе лизинговой компании.

Газета "Коммерсант" в июне писала, что ГТЛК планирует купить Brunswick Rail за 24–29,8 миллиарда рублей и создать собственного железнодорожного оператора. Глава ГТЛК Сергей Храмагин в июне сообщал РИА Новости, что компания прорабатывает возможность создания железнодорожного оператора, но решение пока не принято.

ГТЛК находится в собственности РФ под управлением Минтранса. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов. В парке ГТЛК на конец первого квартала 2019 года 253 единицы различных воздушных судов, 75 тысяч грузовых вагонов и 99 единиц водного транспорта.