МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Китай временно приостановил покупки канадского мяса. Причина: обнаружение фальшивых ветеринарных сертификатов на продукцию из Канады.

Китайская таможня нашла при проверке мяса из Канады следы кормовой добавки рактопамин.

Пекин потребовал от Оттавы провести расследование из-за этого инцидента. Его результаты показали, что 188 ветеринарных сертификатов на поставляемое в КНР канадское мясо были поддельными.

"Для защиты наших потребителей мы приняли срочные превентивные меры", — сообщается на сайте посольства КНР в Канаде.