МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Генеральный директор "Магнита", одного из крупнейших российских ритейлеров, Ольга Наумова покидает компанию, ее должность займет президент "Магнита" Ян Дюннинг, говорится в сообщении ритейлера.

"Ян Дюннинг, президент ПАО "Магнит", также возьмет на себя роль генерального директора ПАО "Магнит". Ольга Наумова, в настоящий момент занимающая должность генерального директора ПАО "Магнит", приняла решение покинуть компанию из-за разного с советом директоров видения стратегии развития бизнеса", — говорится в сообщении.

Полномочия Наумовой прекращаются 26 июня, Дюннинг вступит в должность 27 июня сроком на три года. Председатель совета директоров "Магнита" Чарльз Райан, слова которого приводятся в сообщении ритейлера, указал, что Наумова пришла в "Магнит" в 2018 году "возглавить процесс управления трансформацией компании и формирования ее лидерских позиций на российском рынке современной розничной торговли".

"Результаты ее профессионального вклада в "Магнит" послужат прочной основой для дальнейшего развития бизнеса", — добавил Райан. Он также указал, что для успешной реализации стратегии трансформации компании необходимо "продолжить строить единую высокоэффективную команду, достичь операционного превосходства и дальнейшего повышения финансовой дисциплины".

Наумова пришла в "Магнит" в мае 2018 года, а до конца апреля прошлого года она возглавляла "Пятерочку", которая входит в X5 Retail Group — это основной конкурент "Магнита" на российском рынке ритейла. Сначала Наумова была назначена исполнительным директором "Магнита", в июне она стала гендиректором сети. В свою очередь о назначении Дюннинга на пост президента "Магнита" компания сообщила в январе 2019 года. До декабря прошлого года он почти 10 лет возглавлял "Ленту", также одного из крупнейших российских ритейлеров.

В свое время "Пятерочка" под руководством Наумовой смогла достичь выдающихся результатов как в финансовом, так и в операционном плане. Например, количество магазинов сети выросло более чем втрое с начала 2013 года, была проведена основная часть программы обновления "Пятерочек". "Магнит" в прошлом году также активизировал программу обновления магазинов, утвердил стратегию трансформации компании. При этом компания отмечала, что ожидает положительных результатов от проектов в рамках трансформации в конце 2019 года и в 2020 году.