МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. В России в первом полугодии 2019 года было введено 196 тысяч квадратных метров торговых площадей, что на 12,5% меньше аналогичного периода прошлого года, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе Cushman & Wakefield.

"Это минимальный показатель по аналогичным периодам за последние три года", — сообщается в пресс-релизе компании.

Во втором квартале в регионах России не было открыто ни одного форматного торгового объекта. В Москве в апреле был запущен ТЦ "Саларис" (105 тысяч квадратных метров арендопригодной площади) – крупнейшее открытие 2019 года, тем самым больше половины объема нового строительства в первом полугодии в России пришлось на Москву, сообщается в нем.

"Объем нового строительства в России в 2019-2021 годах останется на уровне прошлых двух лет. Ежегодно будет вводиться около 500-700 тысяч квадратных метров торговой недвижимости", — прогнозируют в компании.

После открытия ТЦ "Саларис" доля свободных площадей в Москве увеличилась незначительно – с 7,8% в первом квартале до 8,2% во втором квартале 2019 года. До конца года эксперты компании ждут дальнейший рост вакансии до уровня 9-9,5% ввиду открытия двух крупных объектов — Kvartal W (проект ГК "Ташир" на Аминьевском шоссе) (40 тысяч квадратных метров арендопригодной площади) и торговой галереи в составе парка развлечений "Остров Мечты" (70 тысяч квадратных метров арендопригодной площади), отмечается в сообщении.