МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Мосгорсуд в среду продлил на три месяца арест совладельца группы компаний "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, которых обвиняют в создании организованной преступной группы и мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд постановил продлить им срок содержания под стражей до 30 сентября 2019 года", — сказали в инстанции.

Аналогичное решение суд вынес и в отношении главы входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артура Максидова — третьего обвиняемого по этому уголовному делу.

Накануне Мосгорсуд отклонил жалобу на предыдущее продление обвиняемым меры пресечения до конца июня.

Братья Магомедовы были арестованы в конце марта 2018 года в Москве. Следственный департамент МВД заподозрил их в особо тяжких преступлениях: организации преступного сообщества, хищениях и растратах на 2,5 миллиарда рублей, а Максидова — в хищении почти 669 миллионов рублей. Магомеду Магомедову дополнительно было предъявлено обвинение по статье "незаконный оборот оружия" – у него было найдено три пистолета, которые были подарены мужчине "уважаемыми людьми". Виновными фигуранты дела себя не считают.

Следствие полагает, что обвиняемые действовали в рамках преступного сообщества, которое было создано не позднее 2010 года в Москве, называя руководителей холдинговой группы компаний "Сумма" руководителями ОПС.

В деле фигурируют 16 обвиняемых, шесть из которых находятся в международном розыске.

Forbes оценивает состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводит ему 185-е место в списке богатейших россиян (2019 год). Они с братом, по данным журнала, представляют один из богатейших семейных кланов.