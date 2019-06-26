МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Транспортная полиция не видит препятствий для возвращения курительных комнат в аэропортах, заявил журналистам на пресс-конференции начальник управления на транспорте МВД России по ЦФО Олег Калинкин.

В декабре прошлого года уличные курительные павильоны были установлены в московском аэропорту "Шереметьево".

"Мы понимаем, что аэропорты очень большие и гражданам нужно выходить на длинные расстояния, это не всегда удобно. Я поддерживаю наличие таких мест (курилок)", — сказал он.

По его словам, с начала года возбуждено более 20 тысяч административных дел по курению в неположенных местах.

В конце 2017 года депутат от "Единой России" Сергей Боярский внес в Госдуму законопроект, допускавший курение в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов. В феврале 2018 года профильный думский комитет по охране здоровья рекомендовал уточнить его редакцию до первого чтения, что и было сделано автором. После этого комитет по транспорту и строительству, являющийся соисполнителем по законопроекту, рекомендовал Госдуме принять его в первом чтении.