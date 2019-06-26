МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. "Магнит" не планирует менять свою стратегию, серьезные изменения в менеджменте компании также не ожидаются, заявил новый гендиректор "Магнита" Ян Дюннинг.

В среду "Магнит" сообщил, что гендиректор ритейлера Ольга Наумова покидает компанию, ее должность займет президент "Магнита" Ян Дюннинг. Полномочия Наумовой прекращаются 26 июня, Дюннинг вступит в должность 27 июня сроком на три года.

"Я не ожидаю серьезных изменений в нашей стратегии", — сказал Дюннинг в ходе телефонной конференции.

Он также отметил, что менеджмент "Магнита" — команда профессионалов. "Говорить о том, что не будет никаких изменений — я не могу сказать, зависит от того, как люди отреагируют на новые условия. Я стараюсь это выяснить, разговариваю с людьми. Я уверен, что больших изменений не будет, и ключевые люди, конечно, останутся", — добавил топ-менеджер.