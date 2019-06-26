МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с июля повышает топливный сбор на ряде рейсов, следует из информации на сайте перевозчика.

"Аэрофлот" в марте 2019 года уже повышал топливный сбор на ряде рейсов. В 2018 году перевозчик также дважды повышал топливный сбор.

"Размер топливного сбора приведен в соответствие с затратами на топливо из расчета на одного пассажира в зависимости от класса обслуживания. Кресла в классе "Комфорт" занимают больше места (по весу и расстоянию между рядами) в салоне самолета, чем в классе "Эконом", — сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Таким образом, при равных общих затратах топлива на каждого пассажира, удельные расходы на одного человека, летящего в классе "Комфорт" больше, чем на пассажира класса "Эконом", — добавили в пресс-службе.