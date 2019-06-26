МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Эксперимент по маркировке духов и туалетной воды пройдет в России с 1 июля по 30 ноября 2019 года, соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на сайте кабинета министров.

"Провести с 1 июля 2019 года по 30 ноября 2019 года эксперимент по маркировке средствами идентификации духов и туалетной воды на территории Российской Федерации", — говорится в документе.

В целях эксперимента будет использоваться государственная информационная система мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке, оператором которой выступает ООО "Оператор-ЦРПТ". Координацию и мониторинг работы производителей, импортеров духов и туалетной воды, а также организаций оптовой и розничной торговли, участвующих в эксперименте, будет обеспечивать Минпромторг РФ.

Среди целей эксперимента — проверка полноты и достаточности механизмов маркировки средствами идентификации духов и туалетной воды для обеспечения противодействия незаконному ввозу, производству и обороту товаров, в том числе — контрафактных, а также повышения собираемости таможенных и налоговых платежей.

В 2016 году в странах ЕАЭС введена обязательная маркировка шуб и меховых изделий RFID-метками. С 1 марта 2019 года в России стала обязательной маркировка сигарет и папирос. Кроме того, в РФ запущены эксперименты по маркировке лекарств и обуви цифровым двумерным кодом Data Matrix.

До 2024 года в России предполагается создание системы сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. По плану в июле этого года начнется обязательная маркировка обуви, в декабре — духов, фотоаппаратов, автомобильных шин, а также некоторых товаров легкой промышленности, включая пальто, плащи, куртки, постельное и столовое белье.