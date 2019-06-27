МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Ространснадзор намерен провести проверку авиакомпании "Ангара" после аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В четверг утром пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета, два пилота погибли. По последним данным, в больницу доставили 19 человек. Возгорание потушено.