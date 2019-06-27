МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Британская компания-ритейлер Kingfisher, которая владеет, в частности, сетью гипермаркетов товаров для дома и ремонта Castorama, назначила новым гендиректором Тьерри Гарнье (Thierry Garnier) из французской торговой сети Carrefour.

"Он будет работать в штаб-квартире Kingfisher в Лондоне и присоединится к Kingfisher осенью. Дата вступления его в должность будет объявлена сразу после окончательного оформления", — говорится в сообщении Kingfisher. Компания добавляет, что Вероник Лори, которая занимала пост гендиректора, покинет его к октябрю 2019 года.

В марте компания приняла решение сменить гендиректора. При этом дата отставки Вероник Лори не была определена.

Kingfisher отмечает, что Тьерри обладает широким опытом работе в секторе ритейла. Он 20 лет работает на руководящих должностях во французской сети гипермаркетов Carrefour. В настоящее время он является членом исполнительного комитета Carrefour Group и генеральным директором Carrefour Asia, где он отвечает за более 350 магазинов в Китае с 55 тысячами сотрудников.

Компания Kingfisher — один из крупнейших в мире ритейлеров на рынке DIY (товары для дома, сада и ремонта), штаб-квартира находится в Лондоне. Группа работает на рынках 10 стран, управляет 1,3 тысячи магазинов. В России Kingfisher работает с 2006 года, ей принадлежат 20 гипермаркетов Castorama.

В конце ноября 2018 года компания-ритейлер Kingfisher, которая владеет сетью гипермаркетов Castorama, приняла решение уйти с ряда рынков, в том числе из РФ.