МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших мировых розничных сетей по торговле одеждой Hennes & Mauritz (H&M) по итогам первого полугодия 2018-2019 финансового года, завершившегося 31 мая, сократилась на 11% — до 5,372 миллиарда шведских крон (579,5 миллионов долларов), говорится в сообщении компании.

В пересчете на одну акцию прибыль H&M составила 3,25 кроны (0,35 доллара) против 3,63 кроны (0,39 доллара) в аналогичном периоде годом ранее. Объем продаж компании вырос при этом на 10,5%, до 108,489 миллиарда крон (11,7 миллиарда долларов).

Во втором квартале текущего финансового года чистая прибыль H&M сократилась на 1,5% — до 4,569 миллиарда крон (492,8 миллиона долларов). В пересчете на одну акцию прибыль H&M составила 2,76 кроны (0,29 доллара) против 2,8 кроны (0,3 доллара) в аналогичном периоде годом ранее. Объем продаж компании вырос при этом на 10,6%, до 57,474 миллиарда крон (6,2 миллиарда долларов).

Продажи H&M в России по итогам квартала выросли на 22% в годовом выражении — до 1,837 миллиарда крон (198,2 миллиона долларов). Количество магазинов в России на конец отчетного периода составило 141, за второй квартал компания открыла в стране один новый магазин.

H&M была основана в 1947 году в Швеции. Компания производит и продает одежду. Помимо H&M, также развивает бренды COS, Monki, Weekday, Cheap Monday и др. Сеть магазинов компании насчитывает более 4,9 тысячи штук на 72 мировых рынках. Число сотрудников превышает 177 тысяч человек.