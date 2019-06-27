МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. IKEA открыла в Москве первый магазин городского формата, сообщили в пресс-службе компании.

ИКЕА Ходынское Поле расположена в торговом комплексе "Авиапарк", площадь нового двухэтажного магазина составляет 7,7 тысячи квадратных метров. Для сравнения, самый маленький магазин IKEA в пригороде занимает 25 тысяч квадратных метров, отмечал в интервью РИА Новости председатель совета директоров группы компаний Ingka в РФ (включает сеть IKEA) Патрик Энтони.

По словам Энтони, сеть IKEA рассчитывает увеличить число небольших магазинов в черте Москвы. "Москва — одна из первых мировых столиц, в которой открывается магазин ИКЕА в черте города. Чтобы стать ближе и доступнее для многих людей, компания активно развивает систему многоканальных продаж, тестирует новые форматы взаимодействия с покупателями и приходит в центры городов", — рассказали в компании.

Ассортимент нового магазина городского формата будет сгруппирован по зонам — кухня, спальня, гостиная, ванная. Рядом с мебелью сразу представлены аксессуары. Как отметили в IKEA, ассортимент будет обновляться ежемесячно. В магазине также будет работать поиск товаров по QR-кодам и будут доступны кассы самообслуживания.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть по торговле мебелью и предметами домашнего обихода, основана в 1943 году. Компания работает более чем в 50 странах мира. Головной офис находится в Делфте (Нидерланды). Объем продаж в 2018 году составил 39 миллиардов евро. В России магазины IKEA открываются в составе семейных торговых центров МЕГА. Сейчас в крупнейших российских городах работают 14 таких комплексов, а также шесть дизайн-студий IKEA.