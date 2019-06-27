МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. ЦБ РФ выявил совершение одним из основателей, акционером и членом совета директоров "Трансаэро" Александром Плешаковым и его матерью — главой Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Татьяной Анодиной сделок с акциями "Трансаэро" с неправомерным использованием инсайдерской информации, сообщил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

По данным регулятора, Плешаков на основании нескольких договоров дарения перевел Анодиной со своего счета 41,4% голосующих акций пакетами, не превышавшими 5%, без раскрытия данной инсайдерской информации, в дальнейшем уже со счета Анодиной акции продавались широкому кругу инвесторов — всего их купили более 2 тысяч человек.

"Продажа такого значительного пакета акций на фоне снижения объемов торгов ими и котировок, обусловленного в том числе аннулированием сертификата эксплуатанта, на основании которого эмитент осуществлял авиаперевозки, стала возможна также благодаря заявлениям менеджмента эмитента в средствах массовой информации о возможном возобновлении основной деятельности эмитента", — говорится в пресс-релизе ЦБ.

Регулятор установил, что общий размер убытков, которых Плешаков и Анодина избежали, использовав инсайдерскую информацию при продаже акций, составил свыше 200 миллионов рублей.

"В действиях Плешакова А.П., Анодиной Т.Г. и иных лиц, способствовавших продаже пакета акций с использованием инсайдерской информации и распространению эмитентом заведомо ложной информации, приведшей к существенным отклонениям параметров торгов акциями, содержатся признаки преступлений, предусмотренных статьями 185.6, 185.3 Уголовного кодекса РФ. Материалы направлены в правоохранительные органы", — сообщил Банк России.

Кроме того, ЦБ установил факты манипулирования рынком обыкновенных акций "Трансаэро" на биржевых торгах в 2014-2015 годах. Сделки заключали между собой клиенты двух профучастников рынка ценных бумаг — Jeimbo Cyprus Limited, зарегистрированной на Кипре, и Otkritie Advisory Services Limited, зарегистрированной на Бермудских островах. Заявки на совершение сделок со стороны Jeimbo подавали сотрудники "Трансаэро", одновременно являвшиеся сотрудниками кипрской компании.

"Учитывая финансовое состояние ОАО "АК "Трансаэро" в рассматриваемый период, создание видимости торговой активности и поддержание цены акций было необходимо ОАО "АК "Трансаэро" для последующего их использования в качестве залога для привлечения заемных денежных средств, которое осуществлялось также через дочернюю структуру — Jeimbo Cyprus Limited", — говорится в сообщении ЦБ.

"Банком России приняты меры по недопущению фактов манипулирования рынком в дальнейшей деятельности со стороны Jeimbo Cyprus Limited. Деятельность Otkritie Advisory Services Limited в настоящее время прекращена", — подытожил регулятор.