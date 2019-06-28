МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Росавиация приказала территориальным органам классифицировать сертифицированные за рубежом изменения в конструкции воздушных судов российских авиакомпаний как несоответствие требованиям ведомства и давать 365 дней на их устранение, пишет в пятницу газета "Ведомости" со ссылкой на письмо замруководителя Росавиации Алексея Новгородова.

Подлинность письма изданию подтвердили топ-менеджеры четырех авиакомпаний. Новые требования Росавиации коснутся всех — как новых, так и возрастных судов, в том числе из топ-5 крупнейших перевозчиков, считают собеседники "Ведомостей".

Зимой и весной Росавиация запретила начинать полеты десяти дальнемагистральным самолетам чартерных авиакомпаний, зарегистрированным на Бермудах, ссылаясь на требования Генпрокуратуры. При этом, по данным Росавиации, 30 крупнейших российских авиакомпаний, на которые в январе–апреле пришлось примерно 99,5% всего пассажиропотока, эксплуатируют 770 иностранных судов. Представители "Аэрофлота", S7, "Победы", "Уральских авиалиний" и "ЮТэйр" отказались от комментариев.

Согласно приложению 83-bis к Чикагской конвенции за поддержание летной годности и сертификацию изменений в конструкции самолета отвечает страна регистрации, у России есть соглашения с Бермудскими островами и Ирландией. Международные процедуры признания и сертификации изменений судов прозрачны и понятны, а у Росавиации нет соответствующих регламентов и расценок, уверяют все собеседники "Ведомостей", непонятно, насколько долгой и дорогой может быть сертификация изменений в России.

Однако, как пишет Новгородов, именно изменения в судах Бермудского регистра (91% российского парка) необходимо сертифицировать в Росавиации, так как МИД России направил в ведомство письмо, подтверждающее, что соглашение с Бермудами не считается международным, а, следовательно, не имеет приоритета над национальным законодательство. Таким образом, необходимо останавливать самолеты, несоответствующие российским требованиям летной годности, поскольку они небезопасны для полетов. "Минтранс считает соглашение с Бермудами международным, но мы такой подход не разделяем, так как Бермуды – заморская территория Великобритании и не правомочна сама заключать международные договоры", – говорится в письме МИДа Минтрансу.

Гендиректор Бермудского управления по делам гражданской авиации (BCAA) Томас Данстан, напротив, полагает, что соглашение имеет статус международного, так как заключено департаментом BCAA от лица правительства Великобритании, которое делегировало ему соответствующие полномочия.