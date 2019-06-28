МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Московский кредитный банк (МКБ) в рамках финальной стадии реструктуризации долгов "Аптечной сети 36,6" стал ее акционером с долей владения 19,65% голосующих акций и рассматривает инвестицию как долгосрочную, сообщает пресс-служба банка.

"В рамках финальной стадии реструктуризации кредитной задолженности компании "Аптечная сеть 36,6" <APTK>"Московский кредитный банк" стал ее акционером с долей владения 19,65%", — говорится в сообщении банка.

"Банк рассматривает данную инвестицию как долгосрочную. Мы отмечаем происходящие в компании позитивные изменения и видим потенциал для улучшения операционных показателей", — отметил председатель правления МКБ Владимир Чубарь.

"Московский кредитный банк" — универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий банковские услуги для корпоративных и частных клиентов, а также финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный ЦБ РФ. Банк был основан в 1992 году, 56,07% акций банка принадлежат Концерну "Россиум", остальные 43,93% — миноритарным акционерам.

По данным БИР Аналитик, МКБ на 1 апреля занимал 9 место в банковской системе РФ с активами в размере 2,3 трлн рублей.

Группа компаний "Аптечная сеть 36,6", основанная в 1991 году, занимается розничной торговлей товарами для красоты и здоровья. Ключевыми брендами группы являются аптеки "36,6" и "Горздрав". Под управлением сети находится 1312 аптек в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Новгородской, Тверской, Псковской областях и Республике Карелии.