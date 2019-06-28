МОСКВА, 28 июн – ПРАЙМ. "ВЭБ.РФ" и Сбербанк договорились о продвижении в России цифровой платформы компании Metro AG для развития малого и среднего предпринимательства в сфере общественного питания, сообщил председатель госкорпорации Игорь Шувалов по итогам совещания делегации "ВЭБ.РФ" в Дюссельдорфе с Metro AG.

В ходе переговоров была представлена разработанная Metro AG цифровая гастро-платформа DISH, предоставляющая комплексное решение для участников индустрии общественного питания, а также позволяющая перевести в цифровой формат бизнес-процессы. Платформа уже запущена в ряде стране, в том числе Германии и Италии.

"Индустрия общественного питания – это одна из крупнейших и важнейших сфер, которая практически не оцифрована. Мне бы хотелось, чтобы мы работали совместно с вами и Сбербанком по продвижению этой платформы в России, я такое предложение сделал Герману Оскаровичу (Грефу), он меня поддержал. Вы знаете, что Сбербанк – это крупнейший финансовый институт в России и обладает необходимым инструментарием и технологиями, мы, как институт развития, заинтересованы в технологическом развитии предприятий малого и среднего бизнеса в России и постоянно работаем над этим, совместно нам удастся имплементировать это цифровое решение в нашей стране", — отметил на совещании Шувалов.

Ранее, в марте 2019 года, корпорация МСП, МСП Банк, "Дом.РФ" и компания "МЕТРО Кэш энд Керри" договорились о содействии развитию малого и среднего предпринимательства и поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы, в частности, о развитии сети магазинов в формате "у дома" и мобильной торговли.