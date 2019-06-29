МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило законопроект о наделении Российского экспортного центра (РЭЦ) полномочиями контролировать региональные центры поддержки экспорта малых и средних предприятий (МСП), соответствующее решение опубликовано на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" в части совершенствования регулирования поддержки экспортной деятельности" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в решении правительства.

"В соответствии с федеральным проектом "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" АО "Российский экспортный центр" предлагается определить агентом правительства России по субсидии региональным бюджетам на создание и развитие центров поддержки экспорта", — отмечается в сообщении.

Так, главным распорядителем бюджетных средств остаётся Минэкономразвития РФ. При этом Российский экспортный центр на основании соглашений с регионами о предоставлении субсидии контролирует целевое расходование средств федерального бюджета. Кроме того, предлагается наделить РЭЦ полномочиями по оценке соответствия центров поддержки экспорта требованиям, установленным Минэкономразвития.

"Принятие законопроекта будет способствовать дальнейшему развитию системы поддержки экспортной деятельности малых и средних предприятий с использованием инфраструктуры центров поддержки экспорта, повышению качества оказываемых услуг и предоставлению государственной поддержки для субъектов МСП – экспортёров", — отмечает кабмин.

Сообщается, что центры координации поддержки экспортно ориентированных малых и средних предприятий созданы для вовлечения их в экспортную деятельность и повышения конкурентоспособности. Такие центры оказывают ряд услуг, в том числе организацию выставок и бизнес-миссий, результатом которых является заключение субъектами малого и среднего бизнеса экспортных контрактов.