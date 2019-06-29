МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Акционеры АФК "Система" в субботу утвердили выплату дивидендов по итогам 2018 года на сумму 1,062 миллиарда рублей, или по 0,11 рубля на каждую обыкновенную акцию (2,2 рубля на одну GDR), передает корреспондент РИА Новости с собрания акционеров.

По итогам 2017 года дивиденды АФК были аналогичны.

На получение дивидендов будут иметь право акционеры, зарегистрированные в реестре по состоянию на 18 июля.

Размер утвержденных дивидендов ниже предусмотренного дивидендной политикой из-за необходимости сокращения долга. Согласно дивидендной политике корпорации, принятой в апреле 2017 года, размер финальных выплат по итогам года определяется таким образом, чтобы общая сумма финальных и промежуточных дивидендов соответствовала наибольшему из двух показателей: дивиденду на акцию в размере 1,19 рубля или дивидендной доходности в 6% к средневзвешенной цене акции АФК "Система" за год.

АФК "Система" после завершения в марте прошлого года выплаты 100 миллиардов рублей в адрес "Башнефти" по мировому соглашению с "Роснефтью" заявляла о планах снижения долга с 227 миллиардов рублей в 2017 году до 160-190 миллиардов к концу 2018 года и ниже 150 миллиардов — к концу второго квартала 2019 года.

По итогам 2018 года выручка "Системы" по МСФО составила 777,4 миллиарда рублей, увеличившись на 12,1% по сравнению с предыдущим годом. Скорректированная чистая прибыль в 2018 году упала на 73% и составила 1,1 миллиарда рублей.

АФК "Система" — инвестиционный холдинг, владеющий активами в сфере телекоммуникаций, транспорта, электроники, медиа-отрасли, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основным акционером АФК "Система" является Владимир Евтушенков, владеющий 59,2% акций "Системы". Его сыну Феликсу Евтушенкову принадлежит 5,1817%.