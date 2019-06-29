МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Вопрос о продаже "Башкирской электросетевой компании" для сокращения долга АФК "Система" стоит на повестке дня, интересанты есть, сообщил в ходе годового собрания акционеров "Системы" ее основной акционер и владелец Владимир Евтушенков.

"Два вопроса по поводу вопроса планов по продаже БЭСК для сокращения долга. Вопрос на повестке дня, конкретику пока озвучить не можем. Есть интересанты. Тем не менее, напомню, что БЭСК платит достаточно хорошие дивиденды, как и все наши активы: и как "Медси", и "Детский мир", и МТС", — сказал он.

АФК "Система" после завершения в марте прошлого года выплаты 100 миллиардов рублей в адрес "Башнефти" по мировому соглашению с "Роснефтью" заявляла о планах снижения долга с 227 миллиардов рублей в 2017 году до 160-190 миллиардов к концу 2018 года и ниже 150 миллиардов — к концу второго квартала 2019 года.

Глава ФСК Андрей Муров в кулуарах ПМЭФ говорил, что компания сохраняет интерес к покупке магистральных сетей "Башкирской электросетевой компании", но считает цену завышенной.

"Башкирская электросетевая компания" (БЭСК) обеспечивает транзит электроэнергии между центральной частью страны и Уралом. Компания управляет магистральными и распределительными электросетевыми активами в Башкирии, а также осуществляет проектирование, строительство и комплексную реконструкцию энергообъектов с использованием технологий "умных" сетей (Smart Grid).