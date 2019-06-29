МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Акционеры АФК "Система" на годовом собрании в субботу переизбрали совет директоров в прежнем составе, передает корреспондент РИА Новости с собрания акционеров.

Таким образом, свои места в совете сохранили: основной владелец "Системы" Владимир Евтушенков, президент "Системы" Андрей Дубовсков, президент Segezha Group (принадлежит АФК) Михаил Шамолин, первый вице-президент корпорации Феликс Евтушенков, генеральный конструктор ОАО "РТИ" (входит в АФК) Сергей Боев, экс-совладелец "Вимм-Билль-Данна" Давид Якобашвили.

Также места в совете сохранили бывший президент Армении Роберт Кочарян, бывший глава российского подразделения KPMG Роджер Маннингс, люксембургский политик Жанно Креке, экс-президент Deutsche Telekom Рон Зоммер и профессор, член комитета по аудиту, финансам и рискам "Системы" Анна Белова.

АФК "Система" — инвестиционный холдинг, владеющий активами в сфере телекоммуникаций, транспорта, электроники, медиа-отрасли, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основным акционером АФК "Система" является Владимир Евтушенков, владеющий 59,2% акций "Системы". Его сыну Феликсу Евтушенкову принадлежит 5,1817%.