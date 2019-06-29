МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. АФК "Система" осенью рассмотрит возможность возращения выплат к уровню дивидендной политики, сообщил на годовом собрании основной акционер корпорации, председатель ее совета директоров Владимир Евтушенков, отметив, что хочет такого возврата в 2020 году, и добавив, что будут рассмотрены и иные предложения, которые приведут к росту дивидендов.

"Результаты очень сильные. Как мы и обещали вам, это отразится, в том числе, и на дивидендах. Пока формального решения не принято, но осенью, по результатам второго квартала мы вернемся к этому вопросу, и, надеюсь, уйдем от того периода, когда мы вынуждены были отступить от основных положений нашей дивидендной политики", — сказал Евтушенков.

"Мы точно собираемся восстановить дивидендную политику в том виде, в каком она была. Я, честно говоря, хочу сделать это в следующем году", — отметил основной владелец "Системы".

"Обещаю вам, что в недалеком будущем однозначно мы вернемся к вопросу по возвращению к старой дивидендной политике и иным предложениям, которые однозначно приведут к увеличению размера дивидендов", — заявил Евтушенков, обращаясь к присутствовавшим на собрании акционерам.

Акционеры АФК "Система" в субботу утвердили выплату дивидендов по итогам 2018 года на сумму 1,062 миллиарда рублей, или по 0,11 рубля на каждую обыкновенную акцию (2,2 рубля на одну GDR), что ниже предусмотренного дивидендной политикой уровня. Совет директоров корпорации сделал такую рекомендацию из-за необходимости сокращения долга.

Согласно дивидендной политике корпорации, принятой в апреле 2017 года, размер финальных выплат по итогам года определяется таким образом, чтобы общая сумма финальных и промежуточных дивидендов соответствовала наибольшему из двух показателей: дивиденду на акцию в размере 1,19 рубля или дивидендной доходности в 6% к средневзвешенной цене акции АФК "Система" за год.

АФК "Система" — инвестиционный холдинг, владеющий активами в сфере телекоммуникаций, транспорта, электроники, медиа-отрасли, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основным акционером АФК "Система" является Владимир Евтушенков, владеющий 59,2% акций "Системы". Его сыну Феликсу Евтушенкову принадлежит 5,1817%.