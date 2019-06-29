МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. АФК "Система" постарается в 2019 году сократить долговую нагрузку на 70 миллиардов рублей, до комфортного уровня, заявил основной акционер корпорации, председатель ее совета директоров Владимир Евтушенков.

"В этом году все-таки постараемся снизить долговую нагрузку на те 70 миллиардов, на которые мы хотим снизить, чтобы попасть в комфортную зону, и в этой зоне дальше развиваться", — сказал Евтушенков на годовом собрании акционеров.

"Система" существенно нарастила долг из-за выплаты 100 миллиардов рублей в адрес "Башнефти" по мировому соглашению с "Роснефтью". По состоянию на 31 декабря 2018 года чистый долг корпорации составил 213,4 миллиарда рублей, за первый квартал текущего года он вырос на 2,3% — до 218,3 миллиарда рублей. При этом в качестве стратегической цели установлено снижение долга до 140-150 миллиардов рублей, что руководство "Системы" называло комфортным уровнем.

АФК "Система" — инвестиционный холдинг, владеющий активами в сфере телекоммуникаций, транспорта, электроники, медиа-отрасли, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основным акционером АФК "Система" является Владимир Евтушенков, владеющий 59,2% акций "Системы". Его сыну Феликсу Евтушенкову принадлежит 5,1817%.