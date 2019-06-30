МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РоАД), профессиональное объедение официальных дилеров России, обратилась к дилерам с просьбой о поддержке компании "Рольф", оказавшейся в сложной ситуации, говорится в сообщении ассоциации.

Следственный комитет России в четверг, 27 июня, сообщил, что возбудил против основателя "Рольфа" Сергея Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе средств по подложным документам. В офисах "Рольфа" и дома у фигурантов прошли обыски. Следствие полагает, что Петров вывел за рубеж и присвоил себе 4 миллиарда рублей, продав "Рольфу" по "многократно завышенной" цене акции компании "Рольф Эстейт". Петров это отрицает, но заявил газете "Ведомости", что не планирует возвращаться в Россию.

"Рольф" сообщил, что претензии правоохранительных органов не связаны с текущей работой компании и его дилерские центры работают в штатном режиме. Журнал Forbes в 2019 году оценил состояние Петрова в 900 миллионов долларов, что обеспечило ему 114-е место в списке богатейших бизнесменов России.

"За 27 лет работы на рынке РФ, компания "Рольф" стала лидером авторитейла, образцом для подражания и крупнейшим работодателем. Компания "Рольф" несет уникальные ценности и традиции, на "Рольф" равняются коллеги и конкуренты, с ней сравнивают и соревнуются. Компания много лет выстраивает цивилизованный и прозрачный автобизнес в России, является кузницей кадров, локомотивом современных трендов и технологий в автомобильном бизнесе и клиентском сервисе. Компания "Рольф" является одним их крупнейших налогоплательщиков в автомобильном бизнесе РФ и работает в рамках российского законодательства", — отмечает РоАД.

"Если компанию вынудят уйти с рынка, мы потеряем не только крупнейшего игрока рынка, но и стабильное развитие автомобильного бизнеса, надежду на цивилизованный рынок. Официальные дилеры являются не только конкурентами, но и партнерами по бизнесу, мы все заинтересованы в прозрачном бизнесе в России. Мы уверены, что создавшаяся ситуация в ближайшее время благополучно разрешится", — надеется ассоциация.