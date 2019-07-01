МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Российские авиакомпании в январе-мае 2019 года увеличили перевозки пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,3%, до более 44,88 миллиона человек, следует из уточнённых данных Росавиации.

"Российские авиакомпании сохраняют рост объемов пассажирских авиаперевозок. Основные показатели работы гражданской авиации России показывают, что за январь-май 2019 года перевезено более 44,88 миллиона пассажиров. Это на 12,3% больше чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении ведомства.

Международные перевозки выросли на 18% — до 18,7 миллиона пассажиров, внутренние — на 8,4%, до 26,2 миллиона пассажиров.

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в январе-мае увеличила перевозки на 11,3%, до 14,49 миллиона пассажиров, "Победа" — на 45,1%, до 3,66 миллиона, "Россия" — на 6,9%, до 3,7 миллиона. S7 перевезла 4,6 миллиона человек, что на 13,9% больше, чем в прошлом году. "Уральские авиалинии" увеличили пассажиропоток на 9,1%, до 3,3 миллиона.