МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Гендиректор сети гипермаркетов "Карусель" (входит в X5 Retail Group) Максим Гацуц покидает свой пост, обязанности руководителя сети будет временно исполнять финансовый директор "Карусели" Денис Ткач, говорится в сообщении X5.

"X5 Retail Group… объявляет о решении Максима Гацуца покинуть пост генерального директора торговой сети "Карусель". Обязанности руководителя торговой сети будет временно исполнять финансовый директор "Карусели" Денис Ткач", — говорится в сообщении.

Главный исполнительный директор Х5 Игорь Шехтерман отметил, что в офлайн-ритейле компания планирует сосредоточиться на развитии двух других форматов: "магазинов у дома" "Пятерочка" и супермаркетов "Перекресток".

"Активного развития гипермаркетов не планируется, поэтому мы с пониманием приняли решение Максима. Мы продолжим фокусироваться на дальнейшей оптимизации операций и эффективности "Карусели", — добавил Шехтерман, слова которого приводятся в сообщении.

X5 Retail Group — крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Количество магазинов компании на конец марта достигло 14,779 тысячи. Выручка X5 в 2018 году увеличилась на 18,3% — до 1,53 триллиона рублей, EBITDA по МСФО — на 11,9%, до 107,6 миллиарда рублей. Основным акционером X5 является "Альфа-групп" (47,86% акций компании), free float составляет 40,62%.