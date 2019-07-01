МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Новым генеральным директором сети магазинов для ремонта и обустройства дома Leroy Merlin в РФ стал Лоран Дефассье, ранее занимавший руководящие позиции в компании в России, Франции и Испании, говорится в сообщении ритейлера.

"С 1 июля 2019 года генеральным директором и лидером Leroy Merlin в России становится Лоран Дефассье", — сказано в сообщении. Ранее эту должность занимал Венсан Жанти.

По словам Дефассье, в ближайшее время компания продолжит улучшать клиентский сервис, развивать свой онлайн-бизнес и "омниканальную" модель продаж и услуг.

Дефассье начал свою карьеру в Leroy Merlin в 1998 году во французском Лилле в качестве контролера управления. Затем в разные годы занимал руководящие позиции во Франции и Испании. В 2010 году приехал в Россию на позицию регионального директора региона "Север и Сибирь". В 2014 году был назначен заместителем генерального директора компании. В этой позиции он отвечал за концепцию, запуски новых форматов и закупки.

Leroy Merlin ("Леруа Мерлен") — международная компания-ритейлер, специализирующаяся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи, сада, лидер на рынке строительных магазинов во Франции, Италии, Испании, Бразилии и России. Сеть объединяет более 450 магазинов в 13 странах мира. В составе российской сети находятся более 90 гипермаркетов.