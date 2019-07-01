МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Минфин России заблокировал выделение в 2019 году РЖД 88 миллионов рублей на реализацию проекта по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Казань, и эти средства будут направлены на другие мероприятия, следует из пояснительной записки к проекту, подготовленному Минтрансом РФ.

Ранее, говорится в пояснительной записке, было предусмотрено увеличение уставного капитала РЖД в 2019 году на 7,02 миллиарда рублей, в том числе 0,088 миллиарда рублей планировались на реализацию инвестиционного проекта по строительству ВСМ Москва – Казань для создания основы для развития скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения между крупными городами.

"Средства, предусмотренные в 2019 году на реализацию проекта по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань в размере 0,088 миллиарда рублей, Минфином России были заблокированы. В рамках корректировки федерального закона о бюджете принято решения о перераспределении в 2019 году указанных средств на мероприятие "Повышение уровня экономической связанности территории РФ", — говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства о внесении изменений в устав РЖД, подготовленных Минтрансом.

РЖД последние годы готовили в качестве первого проекта ВСМ Москва-Казань. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в середине апреля 2019 года сообщил, что глава государства Владимир Путин одобрил проектирование ВСМ в Петербург, руководствуясь соображениями целесообразности. Песков добавлял, что вопрос создания такой магистрали в Казань окончательно не решен, продолжится изучение экономической целесообразности проекта.

РЖД занялись ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Предварительная стоимость этой дороги оценивается в 1,5 триллиона рублей, и она может пройти через Великий Новгород, сообщал журналистам вице-премьер Максим Акимов. Генеральный директор РЖД Олег Белозеров в мае сообщал, что РЖД начнут проектирование ВСМ Москва — Санкт-Петербург осенью 2019 года. Тогда же замгендиректора РЖД Андрей Макаров отмечал, что компания выделяет на актуализацию проекта 100 миллионов рублей.