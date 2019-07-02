ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл — ПРАЙМ. Российский авиаперевозчик "Уральские авиалинии" со вторника, 2 июля, приостановил полеты в Чехию из Екатеринбурга и подмосковного аэропорта Жуковского. Это связано, как сообщили в пресс-службе компании, с аннулированием ранее выданных разрешений на полеты в Прагу властями Чехии.

"В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на полеты в Чехию, авиакомпания "Уральские авиалинии со 2 июля 2019 года приостанавливает выполнение рейсов в Прагу из Екатеринбурга и Жуковского", – отметили в авиакомпании.

По словам собеседника агентства, рейсы на 2 июля пока задерживаются на неопределенный срок. Это:

У6-701 Екатеринбург-Прага



У6-751 Жуковский-Прага

Всем пассажирам будут предоставлены необходимые услуги.

Оповещение пассажиров обо всех изменениях работы авиаперевозчика по данному направлению будет проводиться call-центром. Также информация о полетах будет доступна на сайте перевозчика и в официальных группах в социальных сетях.

"Авиакомпания "Уральские авиалинии" следит за ситуацией и ожидает ее урегулирования", – уточнила представитель перевозчика.

Низкобюджетная авиакомпания Победа (входит в группу "Аэрофлот") отменила рейсы из Москвы в Карловы Вары в Чехии.

"Мы отменяем рейсы Москва — Карловы Вары по требованию авиавластей Чехии", — сказала собеседница из пресс-службы компании.

Ранее ряд рейсов в Прагу из российской столицы отменила крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" . Ее действия также связано с решением авиавластей Чехии аннулировать разрешения.

Отмечалось, что "Аэрофлот" вынужден отменить следующие рейсы за 2 июля:

SU2010/2011,

SU2014/2015,

SU2016/2017,



SU2018/2019



При этом компания продолжит выполнение рейсов SU2012/2013 и SU2024/2025