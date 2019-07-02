МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Ограничение полетов российских авиакомпаний в Чехию связано с тем, что авиавластям не удалось достигнуть договоренности по выполнению рейсов Czech Airlines между Прагой и Сеулом по транссибирским трассам, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Ранее во вторник ряд рейсов в Прагу из Москвы отменила крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" из-за решения Чехии аннулировать разрешения на полеты. "Уральские авиалинии" и "Победа" также сообщили о приостановке полетов в Чехию.

"Чешские авиавласти ввели ограничение на выполнение рейсов российским авиакомпаниям в связи с тем, что не удалось достигнуть договоренности с авиавластями России по выполнению рейсов Czech Airlines по маршруту Прага-Сеул по транссибирским трассам", — сказал собеседник агентства.