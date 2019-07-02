МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Действия авиационных властей Чехии, которые запретили полеты российских авиакомпаний, нарушают соглашение о воздушном сообщении между двумя странами, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ. Переговоры по данному вопросу продолжаются, решение ожидается в самые сжатые сроки. "Уральские авиалинии" возобновили полеты из Екатеринбурга в Прагу

Ранее ряд авиарейсов в Прагу из Москвы отменил крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" из-за решения авиавластей Чехии аннулировать разрешения на полеты.

Ограничение полетов авиакомпаний РФ в Чехию связано с тем, что авиавластям не удалось достигнуть договоренности по выполнению рейсов компании Czech Airlines между Прагой и Сеулом по транссибирским трассам. Об этом сообщало РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Эти действия чешских авиавластей нарушают соглашение о воздушном сообщении между нашими странами. Продолжается переговорный процесс между российскими и чешскими авиавластями. В Минтрансе ожидают, что вопрос будет решен в самые сжатые сроки", — отметили в пресс-службе Минтранса.

Низкобюджетный авиаперевозчик Победа (входит в группу "Аэрофлот") также отменил рейсы из Москвы в Карловы Вары.

"Мы отменяем рейсы Москва — Карловы Вары по требованию авиавластей Чехии", — отметили в пресс-службе "Победы".