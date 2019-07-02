МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Отмена ряда авиарейсов из России в Чехию не повлияет на организованный турпоток, однако может отразиться на самостоятельных туристах, сообщил РИА Новости советник главы Ростуризма Дмитрий Горин.

Ранее во вторник об отмене ряда рейсов в Чехию объявили "Аэрофлот" и "Победа", объяснив это введенными чешскими властями ограничениями.

"На организованный туристический поток не повлияет. Я говорю только про туристов, которые бронируют туры через туроператоров. Но здесь также надо поставить через запятую, что Чехия — востребованное направление для частных поездок и самостоятельных туристов — это тоже вопрос", — сказал он.

"Ростуризм с Росавиацией находятся в постоянном контакте со вчерашнего дня. Сейчас пассажирам и туристам предлагается, в соответствии с федеральными авиационными правилами, перебронирование билетов на рейсы иностранных компаний или другие рейсы "Аэрофлота", а также предлагается возврат денежных средств", — добавил Горин.

По его словам, для организованного туризма в Чехию сейчас невысокий сезон. "Традиционная Чехия более популярна в осеннее-зимний период. Однако в этом году направление более востребовано. Из-за большого количества заявлений на получение визы с целью туризма были увеличены сроки рассмотрения документов этой весной", — рассказал советник главы Ростуризма.