ПРАГА, 2 июл — ПРАЙМ. Власти Чехии разрешили российским авиакомпаниям возобновить полеты до 7 июля после аналогичного решения российской стороны. Об этом сообщает минтранс республики.

"Министерство транспорта Российской Федерации утром 2 июля 2019 года выдало разрешение на полеты Czech Airlines до 7 июля 2019 года. После этого министерство транспорта Чешской республики запустило ответную процедуру в отношении российских авиаперевозчиков. Полеты также будут разрешены до 7 июля 2019 года", — сообщается на официальном сайте министерства.

Напомним, что ограничение полетов российских авиакомпаний в Чехию связано с тем, что авиавластям не удалось достигнуть договоренности по выполнению рейсов Czech Airlines между Прагой и Сеулом по транссибирским трассам. Об этом заявлял источник, знакомый с ситуацией.

Ранее во вторник ряд рейсов в Прагу из Москвы отменила крупнейшая авиакомпания России "Аэрофлот". "Уральские авиалинии" и "Победа" также сообщили о приостановке полетов в эту европейскую страну.