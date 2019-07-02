МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Акционеры крупнейшего российского автодилерского холдинга "Рольф" 3 июля проведут внеочередное собрание на Кипре, говорится в сообщении компании.

В повестку собрания, в частности, включены вопросы о прекращении полномочий членов совета директоров, об определении его количественного состава, а также об избрании члена совета. Кроме того, акционеры обсудят вопрос о предварительном согласии на совершение гендиректором компании действий по управлению дочерними обществами.

Следственный комитет России в четверг, 27 июня, сообщил, что возбудил против основателя "Рольфа" Сергея Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе средств по подложным документам. В офисах "Рольфа" и дома у фигурантов прошли обыски. Следствие полагает, что Петров вывел за рубеж и присвоил себе 4 миллиарда рублей, продав "Рольфу" по "многократно завышенной" цене акции компании "Рольф Эстейт". Петров это отрицает, но заявил газете "Ведомости", что не планирует возвращаться в Россию.

"Рольф" сообщил, что претензии правоохранительных органов не связаны с текущей работой компании и его дилерские центры работают в штатном режиме. Журнал Forbes в 2019 году оценил состояние Петрова в 900 миллионов долларов, что обеспечило ему 114-е место в списке богатейших бизнесменов России.