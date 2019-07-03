МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Мальдивские острова после отмены виз для россиян вряд ли станут у них излюбленным туристическим направлением в силу дороговизны, а также с учётом того, что их популярность за последнее время и без того увеличилась, а сама новость существенно не повлияла на спрос, рассказали агентству "Прайм"эксперты туристического рынка.

Согласно подписанному ранее соглашению, Россия и Мальдивы взаимно отменят визы для своих граждан с 25 июля. Граждане России и Мальдивов, являющиеся владельцами общегражданских заграничных, дипломатических и служебных паспортов, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом, а также непрерывно пребывать на территории государств каждой из сторон без виз в течение периода, не превышающего 90 дней со дня въезда, при условии, что такое пребывание не используется ими для осуществления трудовой деятельности, учебы или постоянного проживания.

По данным сервиса покупки авиабилетов Biletix, Мальдивы вошли в топ-5 самых дорогих направлений первого полугодия, заняв третье место. Только средняя стоимость авиаперелета в столицу Мальдивской республики Мале составила 50,69 тысячи рублей.

"В связи с этим, на наш взгляд, Мальдивы точно не станут мейнстрим-направлением, однако, возможно, в рамках своей ниши — то есть люксовых направлений — данный шаг может дать дополнительный импульс для развития турпотока между Россией и Мальдивами", — прокомментировали в компании.

Стоимость туров на семь ночей на Мальдивские острова с авиаперелетом, трансфером и размещением в отеле "пять звезд" на даты июля-августа начинается от 82,2 тысячи рублей на человека, уточнили в пресс-службе туроператора Tez Tour.

При этом, как рассказали в пресс-службе, новость о продлении безвизового режима до 90 дней существенно не повлияла на спрос. Обычная продолжительность отдыха россиян на Мальдивах в турах составляет 9-14 ночей, в последние несколько сезонов она сокращалась, добавили в компании. Сейчас наибольшим спросом пользуются туры продолжительностью семь-девять ночей.

"На более длительный срок отправляются как правило туристы, которые хорошо знакомы с данным направлением и выбирают его ежегодно для своего отпуска", — сообщили в Tez Tour.

При этом популярность направления в целом и без того росла, следует из статистики. Так, по данным Росстата, в 2018 году россияне совершили 38 тысяч поездок на Мальдивы, что на 26,7% больше, чем годом ранее.

"В настоящее время бронирования идут достаточно активно, глубина продаж уже достигает января 2020 года, большинство заявок приходится на ноябрь текущего года. Летний сезон 2019 года показывает положительную динамику, рост на направлении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил более чем 50%", — также отметили в Tez Tour.