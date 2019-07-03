МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Кипрская компания стала владельцем нескольких структур сети алкомаркетов "Красное & Белое", бенефициаром которых ранее был основатель ритейлера Сергей Студенников, следует из данных "БИР Аналитик".

В частности, кипрская Amelior Investments Ltd. теперь владеет 100% в ООО "Прометей" (Московская область), ООО "Атлант" (Московская область), ООО "Оазис" (Башкирия). Основной вид деятельности этих компаний — оптовая торговля алкогольными напитками, кроме пива и пищевого этилового спирта.

Ранее компании принадлежали Сергею Студенникову напрямую. Изменения произошли в конце июня.

Предприниматели Игорь Кесаев и Сергей Кациев, являющиеся бенефициарами группы "Дикси" и компании "Альбион-2002" (алкогольные магазины "Бристоль"), а также Сергей Студенников, бенефициар сети алкомаркетов "Красное & Белое", в январе объявили о намерении объединить компании в единый розничный бизнес.

В объединенном бизнесе Кесаеву и Кациеву будет принадлежать 51%, Студенникову — 49%. В результате объединения сетей будет образован третий по размеру оборота российский ритейлер. Сейчас под вывесками "Дикси", "Бристоль" и "Красное & Белое" в России работает более 13 тысяч магазинов. По оценке аналитического агентства InfoLine, совокупный оборот этих трех сетей превышает 600 миллиардов рублей.

В пресс-службе сети "Красное & Белое" сообщили РИА Новости, что изменения у ритейлера идут в рамках объединительных процедур. "После завершения объединения компаний мы сделаем официальное заявление", — добавили в ритейлере.