Путин поручил Минфину и ЦБ мониторить ситуацию с льготной ипотекой
МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил Минфину и Центробанку отслеживать динамику снижения ставок по ипотеке и стремиться к 6-процентной ставке для льготных категорий.
Глава государства провел традиционную встречу с кабмином, в ходе которой речь шла о реализации поручений по итогам состоявшейся 20 июня прямой линии.
"Антон Германович, нужно мониторить реальную ситуацию, мониторить, что в жизни происходит реально. Потому что вот эти "шесть на ум пошло — семь с ума сошло" никого не интересует. Сколько вы там посчитали, сколько нужно там добавить", — отреагировал Путин на выступление Силуанова.
Путин подчеркнул, что правительство должно стремиться к тому, чтобы ипотека по ставке 6% действительно существовала.
"Нужно, чтобы люди получали то, о чем мы договорились. Шестипроцентные кредиты должны быть. Надо проверить, как это работает в жизни. Не каждый же месяц мне проводить прямую линию, чтобы выяснить, с чем люди сталкиваются в реальной жизни", — отметил он.
"Тогда вместе с Центробанком, пожалуйста, тоже следите за тем, что там происходит", — добавил глава государства.
https://1prime.ru/business/20190703/830130162.html