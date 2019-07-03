МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил Минфину и Центробанку отслеживать динамику снижения ставок по ипотеке и стремиться к 6-процентной ставке для льготных категорий.

Глава государства провел традиционную встречу с кабмином, в ходе которой речь шла о реализации поручений по итогам состоявшейся 20 июня прямой линии.

"Антон Германович, нужно мониторить реальную ситуацию, мониторить, что в жизни происходит реально. Потому что вот эти "шесть на ум пошло — семь с ума сошло" никого не интересует. Сколько вы там посчитали, сколько нужно там добавить", — отреагировал Путин на выступление Силуанова.

Путин подчеркнул, что правительство должно стремиться к тому, чтобы ипотека по ставке 6% действительно существовала.

"Нужно, чтобы люди получали то, о чем мы договорились. Шестипроцентные кредиты должны быть. Надо проверить, как это работает в жизни. Не каждый же месяц мне проводить прямую линию, чтобы выяснить, с чем люди сталкиваются в реальной жизни", — отметил он.

"Тогда вместе с Центробанком, пожалуйста, тоже следите за тем, что там происходит", — добавил глава государства.