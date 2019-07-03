МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Акционеры автодилера "Рольф" вывели из совета директоров основателя группы Сергея Петрова и главу департамента развития бизнеса Анатолия Кайро, подозреваемых следствием в выводе средств, говорится в сообщении компании.

"Прекратить с 3 июля 2019 года полномочия действующих членов совета директоров общества: господина Кайро Анатолия и господина Петрова Сергея Анатольевича и установить, что последним днем их полномочий является 2 июля 2019 года", — говорится в сообщении компании по итогам внеочередного собрания акционеров.

Параллельно с этим, акционеры "Рольфа" сократили численный состав совета директоров до трех человек и ввели в него руководителя кипрских структур "Рольфа" Екатерину Колмакову, следует из сообщения.

Следственный комитет России 27 июня сообщил, что возбудил против Петрова и ряда руководителей "Рольфа" уголовное дело о выводе средств по подложным документам. Следствие полагает, что Петров вывел за рубеж и присвоил себе 4 миллиарда рублей, продав "Рольфу" по "многократно завышенной" цене акции компании "Рольф Эстейт". Петров это отрицает, но заявил газете "Ведомости", что не планирует возвращаться в Россию.

Кайро был задержан в прошлую пятницу в Москве, его обвиняют по пунктам "а" и "б" части 3 статьи 193.1 УК РФ о совершении операций с использованием подложных документов. Топ-менеджер был помещен под домашний арест.