МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по рейтингам автодилера "Рольф" до развивающегося с позитивного, корпоративный рейтинг компании подтвержден на уровне "B1", говорится в релизе агентства.

Рейтинг вероятности дефолта компании подтвержден агентством на отметке "B1-PD".

Следственный комитет России 27 июня сообщил, что возбудил против основателя "Рольфа" Сергея Петрова и ряда руководителей "Рольфа" уголовное дело о выводе средств по подложным документам. Следствие полагает, что Петров вывел за рубеж и присвоил себе 4 миллиарда рублей, продав "Рольфу" по "многократно завышенной" цене акции компании "Рольф Эстейт". Петров это отрицает, но заявил газете "Ведомости", что не планирует возвращаться в Россию.

"Сегодняшнее изменение прогноза "Рольфа" на развивающийся отражает неопределенность вокруг потенциального прямого и косвенного влияния расследования. Ранее прогноз для компании был позитивным, и пространство для повышения остается, если расследование может быть решено быстро и с минимальным негативным эффектом для компании", — говорится в релизе Moody's. Агентство отмечает, что немедленные последствия являются негативными для кредитных показателей.