МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Генеральный прокурор России Юрий Чайка в четверг сообщил о том, что в отношении главы государственного холдинга "Автодор" из-за масштабных нарушений при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье возбуждено уголовное дело.

Имя подозреваемого пока неизвестно.

До февраля текущего 2019 года правление госхолдинга "Автодор" возглавлял Сергей Кельбах. Позднее его сменил Вячеслав Петушенко.

"Большой объем нарушений выявлен в ходе проверки реализации инфраструктурного проекта "Центральная кольцевая автомобильная дорога" в Московской области. По ее результатам в отношении председателя правления госкомпании "Автодор" возбуждено уголовное дело", — заявил Чайка в ходе подписания соглашения со Счетной палатой (СП) России.

В начале февраля СП сообщила о том, что строительство ЦКАД отстает от плана.

Позднее глава "Автодора" Петушенко заверил, что переносить сроки ввода в эксплуатацию трассы пока не планируется, не смотря на то, что риск есть. В то же время он ссылался на изменившиеся законы, которые налагают на строителей автомобильных дорог новые требования.

По данным счетной палаты, на 1 декабря 2018 года строительная готовность ЦКАД составляла от 0% до 66%. Это не позволяет завершить работы на участках №1, №3 и №5 ранее четвертого квартала 2020 года, а на участке № 4 — ранее второго квартала 2021 года.

В итоге, считают в СП, холдинг "Автодор" в 2018 году показал худший результат своей работы за десять лет своего существования. В то еж время компания почти полностью потратила выделенные государством 74,8 млрд рублей. По заключению аудиторов, "Автодор" провалил 11 из 12 целевых показателей.

ЦКАД (А-113), должна пройти по территории Московской области и Новой Москвы на расстоянии 50 километров от МКАД. Ее длина составит порядка 530 километров. Строительство магистрали началось в 2014 году. По последним данным, стройка должна закончиться к 2025 году.