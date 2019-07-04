С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — ПРАЙМ. Переход к эксроу-счетам в строительном бизнесе может привести к некоторому снижению темпов строительства жилья, однако за банковским финансированием в этом секторе — будущее, так как отрасль за счёт этих перемен оздоровится, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Переход к банковскому финансированию, конечно, неизбежен. И он неизбежен с точки зрения того, что те строительные компании, которые не могли работать даже в условиях, когда они привлекали бесплатное финансирование со стороны граждан, вряд ли они смогут работать с банковским сопровождением", — сказала Набиуллина.

Изменения на рынке недвижимости будут приводить к тому, что эффективные строительные компании будут подхватывать бизнес, и объемы, которые не могут вести неэффективные компании. Последствием этого может быть некоторое снижение темпов роста строительства, признала глава ЦБ, но, по ее мнению, этот этап нужно пройти обязательно, чтобы сектор рос на здоровых основах, а права граждан были защищены.

"Будущее, безусловно, за эскроу-счетами, банковским сопровождением, финансированием", — подытожила Набиуллина.

Российские застройщики, привлекающие средства граждан в строительство жилья, с 1 июля обязаны работать через механизм эскроу-счетов. Схема подразумевает, что средства граждан будут зачисляться на специальные счета в банках, и храниться там до окончания строительства объекта. Сами же застройщики будут строить на банковские кредиты (так называемое проектное финансирование), а получить деньги дольщиков они смогут лишь после передачи им квартир.