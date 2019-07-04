ЛОНДОН, 4 июл — ПРАЙМ. Топ-лотом лондонских торгов "Золотой век русской литературы" станет первое издание романа Александра Пушкина "Евгений Онегин", сообщила РИА Новости представитель аукционного дома.

В этом году русский департамент Christie's празднует 50-летие. Торги пройдут 9 июля.

"Издание "Евгения Онегина", выпущенное типографией Департамента народного просвещения Санкт-Петербурга – настоящая библиографическая редкость. В комплект входит издание первой главы романа в оригинальном переплете", — рассказала собеседница агентства.

Эстимейт данного лота составляет 120-160 тысяч фунтов стерлингов.

Важным лотом торгов станет первое редкое издание "Вечеров на хуторе близ Диканьки" Николая Гоголя, оценивающееся в 70-90 тысяч фунтов стерлингов. "До сих пор полный экземпляр этого двухтомника появлялся на торгах дважды", — отметила представитель аукционного дома. Монограмма свидетельствует о том, что владельцами издания некогда были князья Воронцовы.

Первое прижизненное издание "Басен" Ивана Крылова оценивается в 50-80 тысяч фунтов стерлингов, первое и единственное прижизненное издание сборника стихотворений Михаила Лермонтова – в 30-50 тысяч.

Всего на торги выставлены более 120 редких печатных изданий из частной европейской коллекции.