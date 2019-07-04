МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Специализированное бюро по поддержке российского экспорта планируется открыть в Италии, сообщает пресс-служба ВЭБ.РФ.

"Руководители ВЭБ.РФ и РЭЦ посетят с рабочей поездкой Италию. В этой стране планируется открыть бюро по поддержке экспортеров – офис в Милане и группу по поддержке экспорта с участием торгпредства России в Риме. Данный проект реализуется в рамках создания единой системы продвижения экспорта в субъектах Российской Федерации и за рубежом. Открытие интегрированных структур поддержки предусмотрено национальным проектом "Международная кооперация и экспорт", — говорится в сообщении.

Италия традиционно является одним из крупнейших торговых партнеров России и занимает пятое место по показателям товарооборота. По итогам 2018 года он составил 27 миллиардов долларов, увеличившись на 13%.

Ранее ВЭБ, Минпромторг России и РЭЦ подписали трехсторонний меморандум об организации взаимодействия в сфере внешнеторговой деятельности по вопросам выстраивания единой системы продвижения экспорта. Стороны договорились о совместном использовании опыта, возможностей, ресурсов и инфраструктуры ВЭБа, РЭЦ и торгпредств за рубежом.

Специализированные бюро по поддержке экспорта в новом совместном формате уже работают в Индии, Узбекистане, Вьетнаме и Китае.

"Мы объединяем под эгидой РЭЦ весь инструментарий по продвижению экспорта на международном и региональном уровнях, консолидируем ресурсы институтов развития и меры господдержки. Рассчитываю, что отечественные экспортеры – малые, средние и крупные компании – оценят преимуществами единой сети", — цитирует пресс-служба главу ВЭБа Игоря Шувалова.

В 2019 году запуск новых бюро запланирован в Германии (Франкфурт-на-Майне), а также в Турции и Сингапуре на площадках торговых представительств России.