МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", заключила соглашение с группой "Абрау-Дюрсо", предполагающее выпуск вина под брендом "Русская лоза" специально для ритейлера, говорится в сообщении X5.

Компании договорились о развитии бренда "Русская лоза" путем создания совместного предприятия, которое обеспечит управление товарным знаком.

"Магазины Х5 станут эксклюзивным местом продажи "Русской лозы". Сегодня на полках уже представлено шесть наименований тихих вин "Русская лоза" в сегменте до 300 рублей за бутылку — белые и красные, сухие и полусладкие, сортовые и купажные, разработанные специально для Х5", — говорится в сообщении.

X5 Retail Group — крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Количество магазинов компании на конец марта достигло 14,779 тысячи. Выручка X5 в 2018 году увеличилась на 18,3% — до 1,53 триллиона рублей, EBITDA по МСФО — на 11,9%, до 107,6 миллиарда рублей. Основным акционером X5 является "Альфа-групп" (47,86% акций компании), free float составляет 40,62%.