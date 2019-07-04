МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Министерство транспорта России предлагает властям Чехии перенести окончательное решение о формате дальнейшего сотрудничества в области авиасообщения на сентябрь, сообщили в пресс-службе Минтранса.

"Российская сторона направила ответ на предложение чешского Минтранса, в котором предлагает перенести окончательное решение о формате дальнейшего сотрудничества в области воздушного сообщения на сентябрь — конец летнего сезона", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что такой шаг позволит гражданам двух стран спокойно планировать свои путешествия в разгар сезона.

В российском Минтрансе выразили надежду, что чешская сторона поддержит это предложение, так как забота о пассажирах является приоритетом деятельности транспортных министерств двух стран.

Во вторник "Аэрофлот" отменил ряд рейсов в Прагу из Москвы из-за решения Чехии аннулировать разрешения на полеты. О приостановке полетов в Чехию сообщила и "Победа". Ограничение полетов российских авиакомпаний в Чехию связано с тем, что авиавластям не удалось достигнуть договоренности по выполнению рейсов Czech Airlines между Прагой и Сеулом по транссибирским трассам. Позднее Минтранс Чехии сообщил, что власти республики разрешили авиакомпаниям РФ возобновить полеты до 7 июля после аналогичного решения российской стороны.