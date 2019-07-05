МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области по заявлению агрохолдинга "Группа компаний "Русагро" признал банкротом Московский жировой комбинат (МЖК), производителя майонеза марки "Московский провансаль", следует из опубликованной резолютивной части решения суда.

Заявление "Русагро" о банкротстве МЖК, поступившее в суд в марте, было рассмотрено по упрощенной процедуре ликвидируемого должника. Суд открыл в отношении МЖК конкурсное производство, минуя процедуру наблюдения.

Задолженность перед заявителем, как следует из карточки дела, превышает 608 миллионов рублей. Конкурсным управляющим суд утвердил Сергея Мучаева, его отчет о ходе банкротства назначен на 19 декабря.

Холдинг "Солнечные продукты", в который входит МЖК, в 2015 году сообщал, что направит 2 миллиарда рублей на строительство в подмосковном Лыткарине масложирового комбината, который заменит собой мощности Московского жирового комбината.

Холдинг "Солнечные продукты" — ключевой актив группы компаний "Букет". Входит в тройку лидеров масложирового рынка России, среди брендов — подсолнечное масло "Солнечная линия", майонезы "Московский провансаль" и "Саратовский провансаль". В составе холдинга находится аграрный дивизион, элеваторные комплексы, маслоэкстракционные заводы в Саратовской области и Краснодарском крае, жировые комбинаты в Саратове, Новосибирске и Москве.